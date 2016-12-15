Матвиенко просит Путина по-человечески помочь

Российское авторское общество (РАО) подготовило письмо к Владимиру Путину с предложениями о реформе структуры организации. Об этом сообщил глава авторского совета РАО Игорь Матвиенко. В обращении к главе государства содержится просьба "по-человечески помочь" в решении проблемы.

Авторское сообщество просит российского лидера придумать новую структуру РАО, "в которой будет государственная составляющая, потому что самостоятельно авторы боятся не справиться, сказал композитор. "У нас есть некие предложения", – пояснил Игорь Матвиенко.



Кроме того, по его словам, авторский совет организации планирует выборы ее нового генерального директора. "Будет уже легитимная конференция в следующем году, где будет избираться новый гендиректор РАО", – сказал Матвиенко.

Он отметил, что процедура проведения конференции будет проведена в полном соответствии с требованиями устава организации и законодательства: "Я надеюсь, что в начале года мы проведем авторский совет и в первом квартале проведем конференцию".





Напомним, главу Российского авторского общества Сергея Федотова арестовали 28 июня. Он находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Защита Федотова уже дважды оспаривала продление ареста, но Мосгорсуд отклонил жалобу. Сейчас РАО активно работает над повышением прозрачности отношений с композиторами, писателями и другими обладателями авторских прав.

Так, РАО в соответствии с поручением правительства создает "Электронный кабинет правообладателя". В организации рассказали, что сейчас система тестируется. И в начале следующего года, отмечает "КП", как было обещано правительству и авторам, она заработает.

По предварительным итогам года, сборы авторских отчислений оставили больше четырех миллиардов рублей. "По каким-то пунктам есть прирост, по каким то снижение, – отметил поэт, член авторского совета РАО Николай Добронравов. – Но, в принципе, это почти не отличается от результата прошлого года". Игорь Матвиенко добавил, что некоторые не очень добросовестные плательщики задерживают платежи, считая, что "пока пусть разберутся, а потом поймем куда платить или не платить".