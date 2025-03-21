Подведены итоги Московской недели моды

Московскую неделю моды посетило огромное количество человек.

В столице триумфально завершилась четвертая Московская неделя моды, проходившая в Манеже с 13 по 18 марта. Свыше тысячи заявок на участие поступило от представителей 111 городов России. Свои коллекции представили 186 брендов из 27 российских регионов, а также 9 стран, включая Армению, Китай, Турцию и другие.

По словам Алексея Фурсина, руководителя Департамента культуры Москвы, четвертую Московскую неделю моды посетило более 65 тысяч человек, что свидетельствует о растущем интересе к событию с каждым сезоном. Он также отметил увеличение числа столичных участников, подчеркнув, что в этот раз было представлено 108 московских брендов.

В рамках Недели моды состоялось 90 показов, из которых 81 показ дизайнеров из России и 9 показов зарубежных дизайнеров. Особое место заняли 6 коллективных показов, где 139 студентами и выпускниками из 5 ведущих отечественных вузов было продемонстрировано свыше 200 образов. В мероприятии участвовало около 2300 моделей.

На маркете Московской недели моды жители и гости столицы смогли ознакомиться с коллекциями дизайнеров и приобрести одежду, обувь и аксессуары от 101 дизайнерского бренда из Москвы и других регионов России. Маркет посетили более 14,5 тысяч раз. Впервые был организован коллективный стенд проекта "Сделано в Москве", где 11 столичных дизайнеров представили свои работы. Многие участники проекта впервые приняли участие в подобном мероприятии и отметили, что коллективный стенд способствовал привлечению внимания к их продукции, а общая выручка участников стенда превысила два миллиона рублей. На первом этаже Манежа для гостей показов работал бар "Москва", предлагавший столичные угощения и напитки от участников проекта "Сделано в Москве".

В лектории Московской недели моды, работавшем ежедневно, прошло 28 лекций с участием 46 экспертов. Обсуждались актуальные темы, такие как причины использования русского культурного наследия мировыми брендами, влияние инфлюенсеров на модные тренды и привлекательность традиционных русских головных уборов для люксовых марок и многое другое.

Каждая лекция была интерактивной, предоставляя слушателям возможность задавать вопросы и получать профессиональные советы. Онлайн-трансляции лекций собрали почти 3 миллиона просмотров. Ведущие эксперты, дизайнеры, стилисты, представители власти, телеведущие, редакторы глянцевых изданий, блогеры и представители проекта "Сделано в Москве" делились своими знаниями об актуальных трендах для модных дизайнеров.

Телеканал "Москва 24" вел прямые репортажи и интервью из выездной студии, работавшей на Московской неделе моды на протяжении всех дней. Гостями студии стали министр Правительства Москвы Алексей Фурсин, попечитель Фонда моды Айсель Трудел, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Александр Рогов, Евгений Плющенко, дизайнер Дмитрий Логинов, актриса Юлия Пересильд, дизайнер Игорь Андреев, блогер Мария Миногарова, стилист Владислав Лисовец, а также зарубежные дизайнеры из Китая, Турции и другие.

Посетителями Московской недели моды ежедневно становились журналисты ведущих российских и зарубежных изданий, стилисты, байеры, актеры, спортсмены, инфлюенсеры и многие другие.

На площадке также работал профессиональный шоурум, где 45 российских дизайнеров вели переговоры о сотрудничестве с ведущими российскими ритейлерами и оптовыми покупателями. Мероприятие привлекло байеров из различных городов России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Новосибирска.

Кроме того, в рамках Московской недели моды прошел четвертый фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts, объединивший режиссеров из России, Аргентины, Мексики, Филиппин, ЮАР и других стран. Зрителям было представлено 58 кинолент.