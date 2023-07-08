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Суббота 8 июля

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Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть
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Педагоги в образовательных учреждениях могут морально надломить ребенка. Своей историей поделилась певица Люся Чеботина.

Сегодня хит "Солнце Монако" звучит, что называется, из каждого утюга. Тем удивительней, что путь исполнительницы песни Люси Чеботиной к всенародной славе был тернист.

Особенно нелегко артистке приходилось в подростковые годы. По мнению певицы, своими высказываниями педагоги в образовательных учреждениях могут морально надломить ребенка.

Откровенно говоря, учителя не верили в музыкальную карьеру Люси Чеботиной. О своих школьных проблемах поведала сама певица.

"Очень часто меня пытались учителя как-то уколоть, что вот, ты хочешь стать певицей, все певички такие, сякие. Ты должна учиться, получить образование", — цитирует знаменитость Пятый канал. Певица отметила, что у нее были проблемы не со школьными предметами, а именно с учителями, преподававшими данные предметы.

Доходило до того, что Чеботиной часто приходилось прогуливать уроки из-за часты репетиций и выступлений. Учителя убеждали будущую звезду, что она занимается несерьезными делами, и это якобы идет в ущерб образованию.

Чеботина Убеждена, что учителя пытались сбить ее с музыкального пути, но у них это не получилось. "Очень часто взрослые не замечают, как они ранят детей", — резюмировала певица.

8 июля 2023, 06:35
Люся Чеботина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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