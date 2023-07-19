Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака

Рак в жизни Буйнова Тесты Развод Марии Погребняк Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Вторник 18 июля

01:38Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака 00:40"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь 00:03Исследование: треть россиян согласились летом работать по сокращенному графику 22:51"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей 20:32Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт 20:00Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах 19:31Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино 18:58"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян 17:22"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой 16:32Прическа как у певицы Валерии: идеальная укладка за 5 шагов 14:00О могилe Этуша и его жены будет заботиться чужой человек 13:40Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед 12:20Влюбленный миллионер подарил Варваре шикарную квартиру в Эмиратах 11:41В Москве змея заползла в жилую квартиру 09:23Актера Захарьева из сериала "Глухарь" увезли в больницу после спектакля 08:00Звездный стоматолог развенчал мифы о кариесе 06:47Назван простой способ защититься от телефонных мошенников 04:38Какие вещи визуально делают женщин старше 02:26Россиянин купил в магазине маринованные грибы с саморезами 00:07Кардиолог: Дискомфорт в груди может быть симптомом остеохондроза 22:54Стандартные водительские права приравнивают к электронным аналогам: новый проект Минцифры 21:57"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 21:07Буйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 20:05Высший пилотаж: Кейт Миддлтон стала изюминкой мощного поединка 19:07"Секретный укол": Буйнов рассказал о борьбе с онкологией 19:00От Билана до Баскова: все звезды страны приехали в Санкт-Петербург 18:01Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 05:14Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2023 года 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака

Развод и точка: Мария Погребняк подала в суд через 17 лет брака
116

Горький конец красивой истории. Звезда шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк все решила.

Экс-нападающий сборной России по футболу не смог сохранить счастливую семью. Его супруга подала в суд заявление о расторжении брака еще на прошлой неделе. Развод и точка. Модель и бизнесвумен Мария Погребняк указала в документе девичью фамилию, пишет RT.

Дело зарегистрировали в минувшую пятницу. Информация об этом размещена на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. На портале "Радио 1" сообщается, что истец настаивает на мировом соглашении без раздела имущества и с утверждением алиментов. Мария Погребняк просит оставить детей себе: она родила от мужа троих сыновей.

Когда состоится заседание, еще неизвестно. Дата судебных разбирательств пока не установлена официально. Ранее ходили слухи, что Павел Погребняк многократно изменял жене и это стало причиной развода, но каких-либо подтверждений эти домыслы не получили.

Телеканал "360" напоминает, что разговоры о крахе семьи знаменитого футболиста и модели начались весной 2023 года. Тогда же Мария Погребняк объявила СМИ, что продолжает жить вместе с мужем в центре Москвы.

Теперь фанаты звезды гадают, какие алименты звездная блондинка рассчитывает получать от отца своих детей после развода. Модель умеет жить по средствам. Еще недавно Мария Погребняк признавалась, что вполне может продержаться даже на полтора миллиона рублей в месяц, покупая только вещи первой необходимости.

19 июля 2023, 01:38
Мария Погребняк. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дачная жизнь скандальной жены Погребняка

Несмотря на напыщенную гламурность, у жены Павла Погребняка полный порядок в огороде
Любовь к красно-белому у Марии, видимо, еще со времен "Спартака"
Павел с удивлением наблюдает, как жена колет деревяшки, а ведь именно так футболиста называют болельщики
На этом фото видно, что Мария раньше никогда не держала в руках кошку. Кажется, котэ не рад тому, за какое место его прихватили
Неужели она еще и сама корову надоила? Какие же все-таки хозяйственные эти пышногрудые жены российских футболистов
"Солнце, небо голубое - это все мое, родное", - естественная природа на даче Погребняка

По теме

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц

"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь

"Желаю всем такой любви": сияющая Бузова рассекретила личную жизнь
Поющая телеведущая долго не говорила о сокровенном, но теперь Ольга Бузова раструбила о любви в деталях. Самое светлое чувство, которому нет равных испокон веков, взволновало поп-звезду так глубоко, что она решила пофилософствовать.

"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей

"Как фурия пролетела": опозоренная Волочкова свела счеты с соперницей
Балерина всея Руси жестко отомстила за публичную травлю. Анастасия Волочкова отплатила обидчице сполна. Репутация светской львицы вышла за грани культуры с незапамятных времен.

Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах

Сколько Пугачева зарабатывает на корпоративах
Лайма Вайкуле пропиарилась за счет Аллы Пугачевой. Народная артистка СССР Алла Пугачева после бегства в Израиль постаралась порвать с родиной не только в политическом, но и в экономическом плане.

Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино

Завидный жених: 46-летний Басков объяснился за свидания в кино
Николай Басков – один из самых завидных женихов России. На музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" он рассказал, как романтично проводит время и ходит на свидания. Работающий в циничном шоу-бизнесе 46-летний Басков считает себя романтиком в поступках и словах.

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян

"Вы не готовы": Тина Канделаки унизила россиян
Тина Канделаки сделала скандальное заявление о деньгах. Известная российская журналистка, телеведущая, продюсер и медиаменеджер Тина Канделаки с завидным постоянством становится героем, а точнее антигероем скандальных историй.

Выбор читателей

17/07Пнд"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды 17/07ПндЗвезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида 17/07Пнд"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 17/07ПндБуйнов об отношениях с Пугачевой: Тепла стало поменьше 17/07Пнд"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 17/07ПндДочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной