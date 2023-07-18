"Красоточка": Пегова в мини-юбке блеснула сочной фигурой

Ирина Пегова поделилась снимками в соцсетях.

Популярная российская актриса театра и кино, телеведущая Ирина Пегова еще недавно имела определенные проблемы со здоровьем, возникшие, в том числе, на фоне лишнего веса. Однако звезде удалось справиться с трудностями и привести себя в форму.

Заслуженная артистка России, конечно, не так активна в социальных сетях, как ее коллеги по цеху, однако она даже в 45 лет покоряет огромную армию фанатов уникальной внешностью а-ля натюрель.

На днях звезда в мини-юбке в очередной раз блеснула сочной фигурой. Она выложила фото и видео из усадьбы "Ореховно" в Псковской области, где проводит незабываемый отдых. Актриса порадовала поклонников невероятными пейзажами, местными достопримечательностями и, естественно, собой на фоне всей этой красоты.

Особенно поклонников восхитили снимки из грота в гностическом стиле. На фото Ирина Пегова предстала в свежем летнем образе. "Красоточка", – прокомментировал пост в соцсетях один из подписчиков звезды театра и кино.

Кстати, борьба с лишним весом сегодня является важной задачей для всего мира. Ирина Пегова смогла справиться с данной проблемой, но далеко не каждому россиянину это под силу. Власти страны даже планируют ввести маркировку продуктов для борьбы с ожирением. Об этом сообщает портал "Вести Подмосковья".