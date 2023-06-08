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Четверг 8 июня

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"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы

"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы
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Шеннен Доэрти из "Зачарованных" вновь борется со страшным недугом.

В 2015 году у звезды сериала "Зачарованные" диагностировали рак груди. После длительной борьбы, она смогла услышать долгожданное слов – "ремиссия". Пять лет актриса жила спокойно, но внезапно болезнь вернулась. Более того, рак у Шеннен Доэрти перешел в четвертую стадию.

Стоит отметить, что онкологию проще предупредить, чем лечить. Самое главное – соблюдать рекомендации медиков. Как пишет URA.ru, ссылаясь на врача, вызвать опасную болезнь могут описторхисы, которыми нередко заражена речная рыба. А онколог Вадим Покровский, передает телеканал "360", предупредил об опасности солнечных лучей.

Неизвестно, чем был вызван недуг у Шеннен Доэрти. Но опыт показал ей, что его можно победить, поэтому она не сдалась и вновь начала лечение. Более того, артистка делится с поклонниками всеми подробностями борьбы. На днях она сообщила, что опухоль перешла в самый главный орган из-за быстрого распространения клеток по организмы.

"5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии", – раскрыла подробности брюнетка.

В своем микроблоге звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы. Артистку запечатлели во время лечения: она лежит на кушетке и не может сдержать слез из-за происходящего. Как оказалось, эмоции актрисы связаны не только с болезнью, но и с ее боязнь замкнутых пространств. А ведь именно в таких условиях у Шеннен Доэрти проходит процедура.

8 июня 2023, 11:20
Шеннен Доэрти. Фото: F Sadou/AdMedia/www.globallookpress.com
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Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com

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