Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Понедельник 19 июня

20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни 14:40Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков" 14:20"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером 13:40Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко 13:20Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы 13:00"Дни рождения перестают быть в радость": как живет 82-летняя Елена Камбурова 12:40BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит 12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире 12:00"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме 11:40"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике 11:30На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ 11:20"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания 11:03Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли 10:40"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка 10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд

"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд
71

Михаил Ширвиндт признался, что ушел с российского телевидения по собственному желанию.

Некогда известный телеведущий Михаил Ширвиндт попал в неприятную ситуацию. Формально он стал заложником своих собственных высказываний.

По словам Михаила, он сам решил оставить работу на российском телевидении, потому что ему стало тягостно выносить все, что там происходит. Но ведущего быстро осадил известный продюсер Леонид Дзюник, которого слова Михаила Ширвиндта просто рассмешили.

Продюсер считает, что ни один человек сам не отказался бы от работы на отечественном телевидении, ведь там платят неплохую зарплату. Своей пламенной речью Леонид Дзюник дал понять, что Михаил Ширвиндт не оправдал надежд.

"Наконец-то нашли программу о животных. У программы были самые минимальные цифры рейтинговые. Никому он 300 лет не упал. На детях звезд природа отдыхает. Вот тут природа отдохнула. Нет таланта", – заявил эксперт шоу-бизнеса.

Напомним, что Михаилу Ширвиндту сейчас 64 года. Из телеведущих он быстро переквалифицировался в блогеры. На его канале более 200 тысяч подписчиков, а рассказывает звезда о еде и путешествиях.

В 2020 году шоумен в третий раз женился на Анастасии Пономаревой. Женщина моложе супруга на три десятка лет. Анастасия родила ведущему сына. Помимо творчества, Михаил Ширвиндт старался проявить себя в качестве бизнесмена, открывая рестораны в Москве. Однако и в этом деле он успехов не снискал, 2019 году точки общепита были закрыты.

19 июня 2023, 20:30
Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Blitz✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые красивые сыновья российских знаменитостей

Майк Заворотнюк. Фото: instagram.com/mike_zavorotnyuk
Максим Хворостовский. Фото: instagram.com/maxim_hvorostovsky
Лукас Портман. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Шахназаров о Ширвиндте-младшем: Человек, на котором природа отдохнула по полной программе

Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение

Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение
Оксана Акиньшина последние годы всегда находится в центре внимания. Оксана Акиньшина – яркая персона в отечественном кинематографе, которая всегда привлекает к себе интерес зрителей не только радостными новостями, но и сенсационными слухами.

По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака

По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака
Психолог рассказала, чем может обернуться желание повторить опыт гостевого брака, в котором проживают Надежда Бабкина и Евгений Гор. Каждый человек, как говорится, волен сам решать, как ему следует жить.

"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста

"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста
Сергей Скачков запомнил Сергея Колчина как отличного музыканта. Музыкант Сергей Колчин, который сотрудничал с созданной в 1980-х группой "Земляне" на протяжении шести лет – с 2012 по 2018 годы, скончался 15 июня 2023 года.

"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации

"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации
Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о том, что опасность миновала. Новости о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной поставили на уши всех ее поклонников.

"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию

"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию
Информация о местонахождении Дианы Гурцкая была неверной, дал понять ее брат. Муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь с Кубы, куда летал в командировку.

Выбор читателей

18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 18/06ВскНумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы