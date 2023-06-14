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Среда 14 июня

17:20Парапсихолог предупредил Бородину о повторяющихся неудачах в любовных делах 17:00Попавший в реанимацию режиссер Сокуров рассказал о своем состоянии 16:40"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую 16:20Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 16:00Короткое платье и заплетающиеся ноги: Успенская появилась в обнимку с дочерью 15:40"Почему вы так забили на себя?": Россияне обвинили Волочкову в злоупотреблении фильтрами 15:20"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 15:00"Никто не покупает билеты": Блогер рассказал о невостребованности Брежневой за границей 14:40Суд отказал Земфире в снятии статуса иноагента 14:20"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14:00"В изоляторе праздновала": Тодоренко столкнулась с трудностями перед днем рождения 13:40В Бутово мужчина ранил ножом жену и малолетнюю дочь 13:20Отправившаяся в путешествие Нетребко показала точеную фигуру 13:00"Я не вижу": Бузова пожаловалась на проблемы со зрением 12:40В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой 12:20"Животное": Батурин ответил цинично высказавшейся о Костомарове певице 12:00Стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве 11:40Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов 11:00"Проблем меньше": Никас Сафронов категорически отказался жениться и назвал причину 10:40Отдых Анфисы Чеховой обернулся травмой 10:30Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие 10:20На российский рынок выходит крупный производитель мебели 10:00Заплаканную Портман поймали на прогулке с мужем после разоблачения его романа на стороне 09:40Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Стас Пьеха показал фотографию в датчиках 09:20В России упал спрос на квартиры-студии 09:00Совсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась 08:40Зачем квакает лягушка? 10 фактов о жизни удивительного создания 08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40"Он красавчик": как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле
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"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую

"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую
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У Виктории и Антона Макарских детей не было 13 лет. На помощь пришла процедура ЭКО. Пара рассказала, что им пришлось пережить.

"Два ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия – Прим. ред.) окончились для меня чуть ли не смертельно, я могла умереть, – признается Виктория Макарская. – "Скорая" и даже платная "Скорая" отказались забирать меня – мол, езжайте туда, где вам это сделали. И Антон в мертвом состоянии притащил меня в больницу. Оказалось, что у меня редчайший случай гиперстимуляции (осложнение, которое может возникнуть в яичниках как следствие стимуляции овуляции – Прим. ред.) и ЭКО мне вообще было делать нельзя. Про это я уже позднее узнала".

Тогда же случилось страшное. "Вся вода пошла во внутренние органы, – говорит Макарская. – Меня раздуло, я не могла дышать – вода была в легких. Я помню, как как лежала в ванной, с меня лился холодный пот и я понимала, что умираю".

В больнице оказалось, что наркоз Вике давать нельзя. "И наживую, прокалывая полости живота, из меня выкачивали насосом эту воду в банку", – откровенничала Виктория Макарская с Натальей Подольской в онлайн-шоу "Ваша Наташа".

Напомним, 9 сентября 2012, после 13 лет брака, 39-летняя Виктория Макарская после многих мытарств родила долгожданную дочь в одной из акушерских клиник Иерусалима. Девочку назвали Марией. А 31 мая 2015 года в семье Макарских родился сын, которого назвали Иваном

14 июня 2023, 16:40
Фото: Nadezhda Lebedeva / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Ваша Наташа"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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