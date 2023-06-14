"Поезжайте туда, где делали": "скорая" отказалась забирать умиравшую после ЭКО Макарскую

У Виктории и Антона Макарских детей не было 13 лет. На помощь пришла процедура ЭКО. Пара рассказала, что им пришлось пережить.

"Два ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия – Прим. ред.) окончились для меня чуть ли не смертельно, я могла умереть, – признается Виктория Макарская. – "Скорая" и даже платная "Скорая" отказались забирать меня – мол, езжайте туда, где вам это сделали. И Антон в мертвом состоянии притащил меня в больницу. Оказалось, что у меня редчайший случай гиперстимуляции (осложнение, которое может возникнуть в яичниках как следствие стимуляции овуляции – Прим. ред.) и ЭКО мне вообще было делать нельзя. Про это я уже позднее узнала".

Тогда же случилось страшное. "Вся вода пошла во внутренние органы, – говорит Макарская. – Меня раздуло, я не могла дышать – вода была в легких. Я помню, как как лежала в ванной, с меня лился холодный пот и я понимала, что умираю".

В больнице оказалось, что наркоз Вике давать нельзя. "И наживую, прокалывая полости живота, из меня выкачивали насосом эту воду в банку", – откровенничала Виктория Макарская с Натальей Подольской в онлайн-шоу "Ваша Наташа".

Напомним, 9 сентября 2012, после 13 лет брака, 39-летняя Виктория Макарская после многих мытарств родила долгожданную дочь в одной из акушерских клиник Иерусалима. Девочку назвали Марией. А 31 мая 2015 года в семье Макарских родился сын, которого назвали Иваном