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Среда 24 мая

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34-летняя жена Петросяна оказалась важным начальником

34-летняя жена Петросяна оказалась важным начальником
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Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своей профессии.

Накануне Татьяну Брухунову обвинили в лицемерии ее подписчики, заметившие несоответствие между ее делами и словами. Блог театралки заполнился жалобами на сильнейшую занятость, однако внезапно жена Евгения Петросяна укатила в речной круиз посреди, казалось бы, безнадежно забитой недели.

Однако женщину, которая попыталась поставить своих подписчиков на место, мало того, что практически оскорбили, посчитав ее ответ хамским, так вдобавок и забросали вопросами. Интересовало всех то, чем же Татьяна занята так сильно кроме воспитания сына, а также подбора образов для себя, да мужа.

Не выдержав давления, 34-летняя жена Евгения Петросяна, которая не собиралась ни перед кем оправдываться, все-таки оправдалась: в свойственной ей манере ответила любопытствующим. Оказалась она важным начальником: директором Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна.

"Может быть теперь Вы расскажите о своей профессии?" (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – важно обратилась к собеседнице Татьяна Брухунова.

Впрочем, и тут любительницу ярких нарядов постигла неудача: вместо того, чтобы склониться в реверансе перед практически небожительницей, пользователи Сети высмеяли жену Евгения Петросяна. По их мнению, кресло руководителя досталось Татьяне Брухуновой исключительно по той причине, что настоящим владельцем театра является ее супруг. Якобы исключительно собственными заслугами брюнетка бы не смогла так быстро вырасти от простой помощницы до топ-менеджера.

"Как можно работать руководителем театра под руководством мужа?", "Числится только... из за муженька", "Татьяна Брехунова", – ехидно похихикали комментаторы в Сети над второй половинкой Евгения Петросяна.



24 мая 2023, 16:00
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press
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