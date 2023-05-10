"Должен огорчить": Попавший в больницу Петросян сообщил печальные новости

Евгений Петросян откровенно о госпитализации.

На прошлой неделе знаменитый комик заставил серьезно переживать своих поклонников. Информация о его здоровье ходила пугающая и весьма противоречивая. Сначала в СМИ сообщалось, что он попал в больницу из-за проблем с сердцем и даже якобы потерял сознание дома. А позже появились данные о том, что Евгению Петросяну стало плохо из-за установки импланта.

По некоторым данным после стоматологической операции у комика началось кровотечение, которое через несколько дней привело к ухудшению состояния. Когда артист почувствовал общую слабость, затруднение дыхания и озноб, его якобы и отправили в больницу. При этом сам юморист и его жена утверждали, что это всего-навсего плановое обследование, а причин для волнения нет.

Всю прошлую неделю в СМИ мелькали пугающие заголовки, буквально отправлявшие его на тот свет. Сегодня Евгений Петросян вышел на связь и сообщил печальные новости для тех, кто его уже успел похоронить. Юморист заверил, что с его здоровьем все хорошо, а новости о серьезных проблемах со здоровьем – просто слухи.

"На три дня в больницу нельзя прилечь. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!", – заявил супруг Татьяны Брухуновой в своем личном блоге.

Поклонники оказались счастливы получить весточку от своего кумира, о котором они так переживали. Пышущему здоровьем артисту россияне стали желать крепкого здоровья. А кто-то напомнил ему о смысле жизни.

"Живите на радость молодой жене до 120 лет", – обратилась к Евгению Петросяну поклонница.