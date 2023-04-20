"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе

Юлия Пересильд рассказала о том, кому обязана своим полетом в космос.



Накануне премьеры нашумевшего фильма "Вызов" Юлия Пересильд затронула тему, которая многим не давала спать спокойно. Учитывая то, во сколько обходится отправка космонавта на космическую орбиту, многие сомневались в том, что такую почесть актриса получила исключительно за свой талант.

Устав от сплетен, Пересильд решила поставить точку в кривотолках и откровенно рассказала о пристроившемся сзади олигархе, которого многие ей приписывают.Для этого в своем блоге она вышла в прямой эфир.



"Говорят, что у вас мужик – олигарх, что это он оплатил полет и съемку фильма", – поделилась Юлия Пересильд срезом общественного мнения.

Выразила она недовольство и тем, что в нашей стране мужчины, добившегося многого считаются "крутыми", но женщины же непременно имеют за спиной "крутого чувака, который все это ей организовал". Ведь якобы без покровителя ни одна женщина преуспеть не может.

"Никто мне ничего не организовывал", – отрезала Юлия Пересильд.



Видимо, для того, чтобы выглядеть более искренне, обнажившая душу Юлия появилась перед камерой с обнаженным лицом. Однако отсутствие макияжа лишь показало неровный тон ее кожи, мешки под глазами и синяки, один из которых был значительно темнее другого.



Напоследок засветившая фингал Пересильд пожалела о том, что никогда женские заслуги не присваиваются их обладательницам. Каждый сплетник считает должным обвинить такую даму в несостоятельности. И такой порядок дел, утверждает Юлия Пересильд, надо менять.



