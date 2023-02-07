"Петь и пить": простившийся с семьей Николаев объявил планы на весну

В конце января стало известно о госпитализации музыканта, певца и композитора Игоря Николаева. Предположительно, у мужчины обострились проблемы с сердцем. Официальный диагноз ни артист, ни его семья не афишируют. Однако, стало известно, что в прошлом году Николаев уже обращался за помощью по схожей проблеме.
И вот, не прошло и пары недель, как артист оказался дома. Более того, Игорь Николаев даже объявил планы на весну. Он отправляется в тур по городам, во время которого обещает поклонникам отлично провести время.
"Будем с вами встречаться, петь и пить за любовь", — написал артист.
Не все оценили такой энтузиазм Николаева. Простившийся с семьей на целый март, артист даже не дает себе передохнуть после нахождения в больнице. И хотя жена артиста Юлия Проскурякова уверяет, что Игорь чувствует себя хорошо, поклонники не понимают зачем так торопиться в тур. Все это происходит на фоне слухов о перенесенной операции. Якобы, в сердце Николаева установили стент. Все, чтобы приступ не ворвался в жизнь 63-летнего артиста.
"Берегите себя, с сердцем не шутят", — пишут неравнодушные зрители и слушатели Игоря Николаева.