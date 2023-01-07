Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом

На Новый год и Рождество многие из российских звезд разъехались по теплым странам, чтобы хоть немного отдохнуть от морозов и снежной каши под ногами, не позволяющими выгуливать любимые лодочки от Christian Louboutin. Оказались среди них и Валентин Юдашкин с супругой Мариной Юдашкиной, которые улетели в Дубай.
В ОАЭ онкобольной модельер с женой не только встретились со своей дочерью Галиной, но и повидали троих внуков. Кроме того, удалось им в теплом семейном кругу отпраздновать и день рождения зятя Петра Максакова.
Личный блог Марины за эту поездку пополнился множеством снимков и видео, которые внесли приятную нотку свежести в ее блог, сосредоточенный в последнее время большей частью на кулинарии. Жена онколобольного Юдашкина регулярно стояла у плиты: то делала курицу "по Маррокански", то – овощное сотэ, а в последний раз освободила половину дня ради возни с мертвым телом теленка.
Так что оказавшись на заслуженном отдыхе, Марина подала сигнал: она и ее семья проводит время с удовольствием, все вместе ходят по красивым моллам и ресторанам. А сегодня, в честь Православного Рождества, поделилась видео, на котором показала, что и телом и душой уже на небесах: Дубай известен своими небоскребами, на один из которых поднялась и супруга Валентина Юдашкина вместе с семьей.