Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
партнеры
Суббота
7 января
Лента новостей
17:13
"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад
16:58
"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное
16:00
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
15:41
"Еще одна": беременная Орлова застукала мужа с девушкой после бурной ночи
13:54
Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти
13:32
"Драпать надо": зубастая толпа швырнула оземь принца Гарри после внезапной кончины
13:29
"Последний визг": заколотую морозным утром 33-летнюю жену Петросяна прибрал Господь
11:59
"Зажигайте свечи": скрюченное тельце раздетой Арзамасовой нашли в снегу в лесополосе
11:51
Вселенская боль России: песни группы "Йорш" как лекарство
10:14
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
08:07
Софи Лорен: самые главные цитаты мудрой и красивой женщины
06:31
Эксперт развеяла три главных мифа об ипотеке и назвала ее плюсы
04:09
Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира
02:24
Выпавший из гнезда птенец отказался возвращаться к сородичам и остался у людей – видео
00:01
Рождество Христово: традиции и приметы 7 января
22:04
Православные святыни России: 7 популярных мест
20:04
ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных
18:59
Анастасия Спиридонова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
18:17
Краснющая и без ног: Растерзанную разъяренной толпой мать Королевой нашли в ужасном состоянии
18:03
"Это приговор": Кричащего в исступлении националистические лозунги Галкина* вынесли под руки
17:50
"Большие шансы": К попавшему в реанимацию в тяжелом состоянии Михалкову подобралась смерть
17:02
Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
16:44
Расизм, наркоторговля, массовое убийство: принц Гарри сделал шокирующее признание
16:18
"Взломать дверь квартиры": Неожиданный поворот в исчезновении звезды "Сватов" Кравченко
15:51
Одышка, тошнота, интоксикация: стали известны подробности тяжелого состояния Михалкова в реанимации
15:23
Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
14:59
"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
14:30
Еще один ребенок: Кого и зачем скрывает смертельно заболевшая после родов Заворотнюк
14:09
Захотелось разнообразия: Решившаяся на развод Кудрявцева удрала от молодого мужа с двумя самцами
13:42
"Нет!": Обмочившая мужа с головы до ног беременная Лена Катина брызнула фонтаном
13:19
Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта
12:58
"Вырезали все это": распоротый хирургами Сокловский взвыл на больничной койке
12:33
Трагическая судьба: Гаркалин не сумел сохранить жизнь спасавшей его от смерти жены
12:10
"Позорят нашу страну": Запашный прошелся катком по Меладзе и Звягинцеву
11:43
Проводы с почестями: Открытый гроб с неживым телом Тимати выставили перед толпой зевак
11:21
"На выход!": оскандалившихся Меладзе и Джанабаеву погнали из России
10:52
"Фильм ужасов": Обколотое тело с дырками еле двигающейся Андреевой нашли в кабинете врача
10:44
"Находится на гормональной терапии": врач озвучила тактику лечения распухшего Малахова
08:17
Имеет ли смысл покупка квартиры как инвестиция?
06:08
Рецепт новогоднего десерта от Юлии Высоцкой: рождественское печенье с глазурью
04:07
Тест: угадайте советскую киноленту по зимнему кадру
02:25
Избалованный домашний енот превратил хозяина в раба – видео
00:02
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
22:09
Вкусное блюдо для самых близких: семга с овощами по рецепту Натальи Подольской
20:02
7 лучших рождественских фильмов для всей семьи
19:00
"Там все черненькое": сверкающую нижним бельем любовницу Преснякова безжалостно распекли
18:40
"Думала, начнется оргия": зажатая двумя мужиками Бузова закричала в исступлении прямо на сцене
18:20
Никас Сафронов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:00
Носит платки и ходит в мечеть: что стало с Решетовой после расставания с Тимати и переезда из России
17:40
"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
Тест: угадайте советскую киноленту по зимнему кадру
"Думала, начнется оргия": зажатая двумя мужиками Бузова закричала в исступлении прямо на сцене
Проводы с почестями: Открытый гроб с неживым телом Тимати выставили перед толпой зевак
Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира
Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом

Жена Валентина Юдашкина опубликовала в своем блоге видео, по которому сразу можно было понять: она теперь свободна и может отправиться на все четыре стороны.
прочитано 247 раз

На Новый год и Рождество многие из российских звезд разъехались по теплым странам, чтобы хоть немного отдохнуть от морозов и снежной каши под ногами, не позволяющими выгуливать любимые лодочки от Christian Louboutin. Оказались среди них и Валентин Юдашкин с супругой Мариной Юдашкиной, которые улетели в Дубай.

ПО ТЕМЕ

Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа

 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

В ОАЭ онкобольной модельер с женой не только встретились со своей дочерью Галиной, но и повидали троих внуков. Кроме того, удалось им в теплом семейном кругу отпраздновать и день рождения зятя Петра Максакова.

Личный блог Марины за эту поездку пополнился множеством снимков и видео, которые внесли приятную нотку свежести в ее блог, сосредоточенный в последнее время большей частью на кулинарии. Жена онколобольного Юдашкина регулярно стояла у плиты: то делала курицу "по Маррокански", то – овощное сотэ, а в последний раз освободила половину дня ради возни с мертвым телом теленка.

Так что оказавшись на заслуженном отдыхе, Марина подала сигнал: она и ее семья проводит время с удовольствием, все вместе ходят по красивым моллам и ресторанам. А сегодня, в честь Православного Рождества, поделилась видео, на котором показала, что и телом и душой уже на небесах: Дубай известен своими небоскребами, на один из которых поднялась и супруга Валентина Юдашкина вместе с семьей.

Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 16:00 Источник: Телеграм канал "Marina Yudashkina" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти

Просто шок!
Шоу-бизнес

Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта

Случилось во время праздников
Шоу-бизнес

"Драпать надо": зубастая толпа швырнула оземь принца Гарри после внезапной кончины

Бедный!
Шоу-бизнес

Еще один ребенок: Кого и зачем скрывает смертельно заболевшая после родов Заворотнюк

Все молчали

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+