Похоронили: не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над трупом

Юдашкин долго пытался побороть рак.

Российский модельер Валентин Юдашкин борется с раком уже несколько лет. Новость о смертельном диагнозе звезды стала шоком для поклонников. Супруга Юдашкина Марина рука об руку прошла все тяготы с модельером и помогла ему выйти в ремиссию. Именно благодаря ей Валентин Юдашкин продолжал вести светсткую жизнь и общаться с друзьями. Но как ни крути, рак – неизлечимая болезнь, и конец можно только отсрочить... С каждым годом изменения во внешности Юдашкина налицо, и это заметно абсолютно всем.

В 2016 году Валентин Юдашкин перенес сразу несколько операций, которые существенно повлияли на течение онкологического заболевания. Был период, когда его практически похоронили, но все обошлось. Благодаря грамотному лечению один из корифеев отечественной моды по-прежнему живет.

На днях Марина Юдашкина показала в своем телеграм-канале очередное светское мероприятие, на котором, судя по всему, появилась как всегда в сопровождении супруга. Конечно, вряд ли она сумела спасти его от такого изобилия.

"Открытие и жеребьевка прошла в ресторане Peach", – написала жена Юдашкина.

На кадрах предстал усыпанный морскими деликатесами стол, над которым и склонилась светская львица. Вереница глазастых трупов креветок, игольчатых морских ежей и диковинных рыб так и шокировала фанатов семейства в разгар непростых для многих времен.