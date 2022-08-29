Отбелившая зубы как унитазы 58-летняя Гулькина вывела в свет хахаля-альфонса

Наталия Гулькина наконец обрела шанс на счастливую личную жизнь.

Советская и российская певица, бывшая солистка групп "Мираж" и "Звезды" Наталия Гулькина стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ. В эфире звезда поведала подробности личной жизни и показала своего близкого друга.



Пока у пары все только начинается, ведь долгое время у Гулькиной не складывались отношения с мужчинами, и артистка чувствовала себя вполне самодостаточной. Однако со временем ей это наскучило.



Во время съемок клипа на песню "Я просто женщина" Наталия Гулькина сблизилась со своим давним знакомым Рамзесом Тяглодуговым, который по профессии является фитнес-тренером.

"Надо было клип снимать. Объявили кастинг. Стали искать актера. Тут мой директор вспомнил, что у него есть хороший знакомый, который и фактуру внешнюю имеет, и плюс он еще в Союзе художников состоит. То есть он может тебя нарисовать. По сюжету, мы познакомились в клипе, я пришла к нему, он должен рисовать мой портрет, и у нас сложились отношения. Что там будет дальше, никто не знает. У нас только заря занимается", – рассказала Гулькина.

"Ну бабочки в животе были? – спросила Лера Кудрявцева. – Ну в общем да", – отметила отбелившая зубы как унитазы скромница Гулькина.



Наталия знакома с Рамзесом с 2011 года. Но тогда он был еще женат6 да и она не свободна. Спустя годы он решился сблизиться с Наташей. В 2015 году он развелся. Теперь мужчина открыт для новых отношений.

Впрочем, гости программы заподозрили, что Рамзес может быть обычным альфонсом, ведь у Гулькиной есть состояние.