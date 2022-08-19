Черная как смерть: обгоревшую Хлебникову со сползшим париком едва узнали среди толпы

В прошлом году Марина Хлебникова оказалась в реанимации. Певицу госпитализировали с множественными ожогами после пожара в ее квартире. Ей потребовалась операция по восстановлению кожи. Долгое время артистка находилась под наблюдением врачей. К счастью, ей удалось оправиться, но последствия оказались довольно серьезными. Поврежденные участки тела знаменитость, появляясь на людях, скрывает под одеждой и аксессуарами.
Недавно Хлебникову заметили на похоронах поэта Германа Витке. На церемонии прощания 56-летняя артистка была черная как смерть. Такой вид ей придала не только траурная одежда, но и черный парик, который спустя время немного сполз. Стоя перед гробом, Марина плакала и покачивала головой, пишет Пятый канал. Кажется, артистка не могла поверить в том, что ее друга больше нет в живых.
Конечно, не сразу окружающие узнали исполнительницу хита "Чашка кофею", поскольку, во-первых, она давно не выходила в свет и, во-вторых, перестала походить на статную женщину. Теперь некогда популярная и востребованная певица – сгорбившаяся старушка, отмечает "7дней.ru".
Что пришлось пережить Марине Хлебниковой после пожара, ранее писали "Дни.ру".