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Шоу-бизнес
Господи, помилуй! Тодоренко шокировала результатами УЗИ

Господи, помилуй! Тодоренко шокировала результатами УЗИ

Регина Тодоренко сообщила о результатах обследования – ей предстоят нелегкие роды.
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Несмотря на то, что роды Регины Тодоренко были назначены на июнь, телеведущая так до сих пор не встретилась со своим вторым малышом. Последнее время женщина пытается стимулировать роды естественным путем. Так, ежедневно она проходит по десять тысяч шагов.

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Накануне она посетила медицинское учреждение и сделала УЗИ. Во время обследования медики огорошили ее вестью – ее нерожденный ребенок весит уже пять килограммов. Регину это шокировало и даже напугало. Ведь ее первенец весил гораздо меньше. Так, при рождении ее сын весил три с половиной килограмма. "Пожелайте мне удачи", – написала теледива в своем канале в Telegram.

Многие фанаты Тодоренко переживают за ее предстоящие роды. Ведь женщина хочет рожать максимально естественным путем, отказываясь от любых медицинских манипуляций. Так, она даже хочет рожать в воде, для чего специально выбрала клинику, где есть бассейн. Господи, помилуй Регину Тодоренко в этот непростой для нее момент!

Напомним, звезда сообщила, что ожидает появления на свет малыша в марте этого года. Однако слухи о беременности теледивы ходили еще до этого. Так, поклонники Регины заметили, что она начала носить свободные вещи, и сразу же заподозрили, что женщина находится в положении.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2022, 11:56 Источник: Telegram • Требует проверки
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