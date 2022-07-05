"Насиловали как проститутку": На втоптанной в грязь беглянке Хаматовой живого места не осталось

Чулпан Хаматову за ее гневные выпады в адрес России то и дело критикуют.

После начала спецоперации на Украине многие представитель отечественного шоу-бизнеса покинули годами кормившую их страну. Одни сделали это тихо, пообеща вернуться, а другие стали поливать грязью Россию, сидя за бугром. К сожалению, в числе последних оказалась Чулпан Хаматова.

Любимица миллионов россиян сбежала в Латвию, где позже начала нелестно отзываться о своей родине. Более того, во время интервью местным журналистам она заявила, что готова отказаться от государственных наград, чем серьезно разгневала не только поклонников, но и коллег по цеху. Звезду театра и кино стали критиковать со всех сторон, можно сказать, втаптывая ее в грязь.

Очевидно, что на униженной Чулпан Хаматовой от оскорблений живого места не осталось! Так что, неудивительно, что некоторые ее коллеги по творческому цеху решили встать на ее защиту. В частности, в какой-то степени оправдать поступки артистки решил актер Алексей Михайлов. По его мнению, звезда была вынуждена негативно высказываться.

"То, что она обливала грязью, а потом каждый день ее за это насиловали как проститутку паршивую, ну вот она и вынуждена была обливать грязью", – оценил поведение Чулпан Хаматовой исполнитель роли в картине "Любовь и голуби".

Более того, он уверен, что сейчас карать артистку – бессмысленно: мол, черт попутал, с кем не бывает. Алексей Михайлов посоветовал разбираться на месте – когда Чулпан Хаматова вернется в Россию, если это, конечно, когда-нибудь случится.