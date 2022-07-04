Замужняя Собчак укатила за бугор с чужим мужиком: Страшненький и лысый

Накануне стало известно, что Ксения Собчак укатила в Арабские Эмираты. Ранее она предлагала подписчикам в социальных сетях составить ей компанию и посетить ее курсы, посвященные криптовалюте. Естественно, не бесплатно. Так, три дня с Ксенией Анатольевной обошлись доверчивому народу в триста тысяч рублей. В это стоимость входят не только перелет, проживание и ряд мастер-классов, но и возможность поужинать с журналисткой.
Стоит отметить, что замужняя Собчак улетела просвещать россиян за бугор не одна, а с чужим мужиком. Так, в запуске курса ей помогал напарник – невысокий мужчина с лысой головой. В Сети всплыла фотография, на которой звезда позирует, стоя с ним в обнимку. "Страшненький и лысый вывез блондинку", – подписал кадр партнер Ксении Анатольевны.
Напомним, что в Арабских Эмиратах у телеведущей есть собственная недвижимость. Так, она приобрела элитную квартиру, окна которой выходят на главную достопримечательность – башню Бурдж-Халифа.
Кстати, по всей видимости, муж экс-ведущей "Дома-2" в Дубай с ней не полетел. Так, в социальный сетях Константин Богомолов публикует фотографии из Москвы. Накануне отгремел его спектакль "На всякого мудреца". Лицезреть его даже пришли такие известные личности, как Татьяна Навка и ее супруг Дмитрий Песков.