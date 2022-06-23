Бесстыжая Пегова сверкнула стройными ляжками недалеко от президентской резиденции

Не секрет, что российская актриса Ирина Пегова обладает мощной силой волей и может заметно похудеть в короткий срок. В последнее время ее не узнать. Из обаятельной пышки она превратилась в стройную лань.
В своем аккаунте Пегова показала шокирующие снимки, на которых ее ноги невероятной длины. Актриса шла по понтонному пляжу в поселке Завидово Тверской области в коротком мини сиреневого оттенка и ярко лимонных босоножках. Фанаты восхитились ее стройностью и длиной ног. Судя по всему, артистка приехала отдохнуть на самый раскрученный курорт недалеко от Москвы, который находится в том же районе, где и президентская резиденция.
"Ноги от ушей!"; "Сразу видно, Ирина занимается танцами"; "Ирина, не худейте больше, вы прекрасны!" – написали фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали о зажигательных танцевальных па, которые Ирина Пегова легко продемонстрировала с партнером Евгением Раевым на паркете. Бесстыжая актриса с легкостью задрала ногу и закинула ее на страстного красавца, показав, на что способна.
Бально-спортивными танцами Ирина Пегова всерьез увлеклась после участия в шоу "Танцы со звездами", где завоевала любовь телезрителей и успешно выступила.