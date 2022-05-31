Бесстыжая Пегова задрала оголенную ногу перед горячим красавцем

43-летняя российская актриса Ирина Пегова является обладательницей яркого типажа и всегда становится любимицей зрителей, какую бы роль ни сыграла. Ее героини искренни и неподдельны. Да и в жизни актриса всегда честна с собой и людьми.
Несмотря на то, что фигура Ирины Пеговой отличается от стандартных 90-60-90, она покорила россиян своими аппетитными формами и женственностью. Пегова не страдает от комплексов и умеет преподать себя.
Недавно звезда сериала "Акушерка" опубликовала в соцсетях видео, на кадрах которого демонстрирует грацию и страсть в паре с таинственным красавцем. Ирина Пегова танцевала на паркете латианоамериканскую программу не хуже профессионала. Актриса ловко выдавала па на тонких каблучках.
Пегова предстала на паркете в откровенном сиреневом платье с пикантным разрезом. На одном из кадров Ирина Пегова умело задрала стройную ногу высоко над партнером. Ролик оказался фрагментом программы "Танцы со звездами". Поклонники остались в восторге от столь горячих кадров.
Ранее Ирина Пегова рассказала о начале съемок нового сериала "Моя мама – шпион", в котором она играет главную роль.