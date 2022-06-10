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Шоу-бизнес
"Очень мало волос": Постаревшую Долину уродливо обчекрыжили

"Очень мало волос": Постаревшую Долину уродливо обчекрыжили

Российской певице Ларисе Долиной указали на главный недостаток.
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Народная артистка России Лариса Долина в свои 66 лет великолепно выглядит. Она старается идти в ногу со временем и, несмотря на критику хейтеров, часто выступает на одной сцене с молодежью. С ней мечтают выступить самые популярные молодые исполнители, такие как Ваня Дмитриенко и многие другие.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Эксперты считают, что Лариса Долина может выглядеть еще моложе, если пройдет одну процедуру. Совет по преображению ей дал стилист-парикмахер Станислава Милосская.

По словам специалиста, у Долиной нестандартные черты лица. Если умело это обыграть, артистка визуально может сбросить как минимум десять лет.

Секрет моментального омоложения без хирургического вмешательства заключается в смене имиджа. Челка могла бы значительно улучшить внешность Ларисы Долиной. При этом стричь волосы не обязательно. По словам стилиста, сейчас можно использовать накладную челку. Качественная услуга стоит около 15 тысячи рублей. При этом стилист указал на уродливый недостаток певицы, который, скорее всего, и не позволяет ей кардинально менять имидж.

"Скорее всего, она не носит челку по причине и так очень малого количества и толщины волос", – отметил эксперт.

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Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 09:55 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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