"Не умею играть по чужим правилам": известный певец довел жюри шоу "Маска"

Недавно шоу "Маска" на НТВ покинул 26-летний рэпер Navai (Наваи Бакиров). Он скрывался в обличии Джокера. Музыкант рассказал об участии в проекте.

Судьи программы были удивлены, что под маской Джокера прячется солист HammAli & Navai. Ведь певец исполнил свою песню "Птичка", что противоречит правилам проекта. Артист поделился впечатлениями от шоу "Маска".

"Как же я их там всех довел", — заявил он. Наваи Бакиров отметил, что спорить с ним нет смысла, поэтому было лучше снять маску. Он поблагодарил жюри и участников проекта. В заключении артист признался, что в очередной раз понял, что не умеет играть по чужим правилам. В свою очередь поклонники признались, что угадать исполнителя было не сложно.

Напомним, члены жюри были уверены, что музыкант не может выступать со своей композицией, поэтому тут же отмели подозрения в адрес Наваи. Судьи были в шоке, увидев под маской рэпера. А Филипп Киркоров заявил, что является поклонником его творчества.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Валерия раскрыла секрет шоу "Маска". Звезда считает, что на популярном проекте "обнажается душа" артиста. Кроме того, его поклонниками являются люди самого разного возраста.