Прилучный сделал неприлично дорогой подарок восьмилетнему сыну

Актер Павел Прилучный рассказал, что заставило его поверить в чудеса.

В 2020 году Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, с которой прожил в браке девять лет. Несмотря на разногласия, бывшие супруги нашли компромисс. Двое детей остались с матерью. Отец периодически проводит время со своими наследниками и помогает им материально.

Прилучный готов тратить баснословные деньги на своих отпрысков. Например, недавно актер приобрел квартиру с высокими потолками и панорамными окнами. По словам Павла, жилая площадь достанется его старшему ребенку, когда тот достигнет совершеннолетия. "Не для себя стараюсь, а для сына", – сказал артист в недавнем интервью.

Кстати, Прилучный приобрел квартиру не в ипотеку. Он заплатил за квартиру сразу. Это стало возможно благодаря персональному предложению, которое сделал представитель жилого комплекса знаменитому артисту. Получив хорошую скидку, Павел вновь поверил в чудеса.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Павла Прилучного подозревают в вождении в нетрезвом виде. В конце декабря артист якобы в подпитии посетил магазин с товарами для животных, после чего направился на парковку. Очевидцам показалось поведение артиста странным.