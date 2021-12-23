"Агата, не бери": Муцениеце умоляют не прощать кусающего локти Прилучного

Поводом для подобных домыслов стало то, что артист лайкнул пост в "Инстаграм" с душевным стихотворением о бывших супругах. В нем говорится о том, что нужно вновь сильно влюбиться в жену и взять на себя вину за все причиненные ей обиды.
Пользователи соцсети сделали вывод, что Павел Прилучный все-таки сожалеет о распаде семьи с Агатой Муцениеце. Многие посчитали, что актер готов вернуться к бывшей возлюбленной. При этом они призвали звезду ни в коем случае не принимать коллегу назад.
По мнению некоторых россиян, Агата Муцениеце после развода стала выглядеть намного лучше, чем в браке. "Агата, не бери"; "Агата, нет", – умоляют актрису не прощать Павла Прилучного фолловеры.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались более года назад. Их развод был очень скандальным. Теперь они общаются исключительно по поводу общих детей – Тимофея и Мии.
Артистка жаловалась на то, что муж, якобы, изменял ей и поднимал на нее руку. Также она говорила, что у Павла Прилучного якобы есть проблемы с алкоголем. Как писали "Дни.ру", ранее его заподозрили в вождении в нетрезвом виде.
После развода звездной пары стало известно, что актер закрутил роман с коллегой – Мирославой Карпович. Агата Муцениеце не раз признавалась, что ей очень тяжело далось расставание с супругом.