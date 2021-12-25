Муцениеце раскрыла правду о жутких синяках после слухов о примирении с Прилучным

Агата Муцениеце рассказала о том, что пережила боль. В последнее время поклонники начали переживать за артистку, поскольку в Сети стали поговаривать о возможном воссоединении звезды с бывшим мужем, который якобы поднимал на нее руку.

Об актрисе вновь восхищенно заговорили после съемок в финальном выпуске шоу "Ледниковый период" Первого канала. Ее номер с Александром Энбертом вышел довольно ярким.

Агата Муцениеце опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки с их выступления с фигуристом. На некоторых звезда позирует в коньках на шесте. Она отметила, что проект стал для нее нелегкой любовью. Также она призналась, что последний номер стал для нее сложным.

Дело в том, что во время репетиций Агата Муцениеце ни раз падала на лед. Из-за этого на ее ногах остались огромные синяки. Но сама знаменитость об этом не жалеет.

Коллеги Агаты Муцениеце и поклонники восхитились ее хореографическими способностями и осыпали комплиментами. Многие сошлись во мнении, что их пара с Александром Энбертом на льду стала лучшей в сезоне.

Напомним, ранее в Сети появились домыслы о том, что Павел Прилучный надумал вернуться к экс-супруге. Артисты развелись более года назад. Их расставание стало скандальным. Теперь они общаются только по поводу общих сына и дочери – Тимофея и Мии. Актриса ранее жаловалась на то, что возлюбленный, якобы, был ей неверен и поколачивал.