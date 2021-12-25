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Шоу-бизнес
Муцениеце раскрыла правду о жутких синяках после слухов о примирении с Прилучным

Муцениеце раскрыла правду о жутких синяках после слухов о примирении с Прилучным

Агата Муцениеце рассказала о том, что пережила боль. В последнее время поклонники начали переживать за артистку, поскольку в Сети стали поговаривать о возможном воссоединении звезды с бывшим мужем, который якобы поднимал на нее руку.
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Об актрисе вновь восхищенно заговорили после съемок в финальном выпуске шоу "Ледниковый период" Первого канала. Ее номер с Александром Энбертом вышел довольно ярким.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Агата Муцениеце опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки с их выступления с фигуристом. На некоторых звезда позирует в коньках на шесте. Она отметила, что проект стал для нее нелегкой любовью. Также она призналась, что последний номер стал для нее сложным.

Дело в том, что во время репетиций Агата Муцениеце ни раз падала на лед. Из-за этого на ее ногах остались огромные синяки. Но сама знаменитость об этом не жалеет.

Коллеги Агаты Муцениеце и поклонники восхитились ее хореографическими способностями и осыпали комплиментами. Многие сошлись во мнении, что их пара с Александром Энбертом на льду стала лучшей в сезоне.

Напомним, ранее в Сети появились домыслы о том, что Павел Прилучный надумал вернуться к экс-супруге. Артисты развелись более года назад. Их расставание стало скандальным. Теперь они общаются только по поводу общих сына и дочери – Тимофея и Мии. Актриса ранее жаловалась на то, что возлюбленный, якобы, был ей неверен и поколачивал.

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Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 14:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

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гость21222
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Когда уже эта бездарная Мучаница перестанет трясти своим грязным бельем?!!!
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