Макеева попала под сильное влияние нового мужа: Считаю его своим господином

Анастасия Макеева имеет богатый опыт отношений с представителями противоположного пола.

На днях Анастасии Макеевой исполнилось 40 лет. К этому возрасту артистка подошла с новым мужем – строителем Романом Мальковым и большим багажом знаний о взаимодействиях между полами. В свежем интервью артистка призналась, что в новом браке она ведет себя совсем по-другому и уже работает над отношениями практически с научным подходом.

Макеева и Мальков вместе слушают лекции психологов, которые помогают им лучше разобраться в этой теме. Так актриса недавно узнала, что во вселенной существует некая иерархия, согласно которой во главе всегда должен быть мужчина. И если в прежних отношениях звезда еще могла в чем-то главенствовать над мужчиной, то в случае с Мальковым все иначе.

В беседе с "ЭГ" артистка призналась, что новый муж для нее – настоящий король.

"Я преклоняюсь перед своим мужчиной, перед Романом, считаю его своим господином," – гордо заявила звезда.

Ранее подруги Макеевой уже били тревогу в одном из ток-шоу, говоря о том, что актриса попала под сильное влияние мужа. Теперь своими заявлениями Анастасия Макеева так или иначе подтвердила опасения знакомых. При этом стало очевидно, что влияние Малькова объясняется не только его желанием контролировать жену, но и позицией самой актрисы, которая с радостью готова подчиняться любимому.

Что касается бывших мужчин Макеевой, то, по ее словам, с каждым из них она осталась в нормальных отношениях, но живет женщина исключительно настоящим и будущим. А недавно Анастасия Макеева официально сменила фамилию, присоединив к своей собственной фамилию мужа.