Огромный могильный венок: новогодняя елка в доме Макеевой обескуражила народ

Актриса Анастасия Макеева заранее подготовилась к празднованию Нового года. В доме знаменитости уже установили елку.
Как рассказала Макеева в личном микроблоге, украшение зеленой красавицы она доверила профессионалу. К Анастасии приезжал дизайнер. Новогоднее дерево в ее гостиной, отметила знаменитость, отвечает последним модным веяниям.
Со специалистом по декору актриса знакома довольно дано. Знаменитость похвасталась, что именно эта девушка оформляла ее свадьбу в мае текущего года в Крыму. Бракосочетание, поделилась актриса, получилось "волшебным" и "воздушным".
Как это часто бывает, мнения поклонников по поводу новогодней елки Макеевой разделились. Одни называли украшения на дереве необычными и яркими, другие, наоборот, ругали дизайнера и хозяйку за отсутствие вкуса. Из-за огромных искусственных цветов, говорят обескураженные обитатели Сети, лесная красавица стала похожа на огромный могильный венок.
На критику пользователей Интернета Анастасия Макеева внимания не обращает. Актриса счастлива с мужем, Романом Мальковым. Знаменитость влюблена по уши и недавно даже сменила фамилию. Артистка теперь стала Анастасией Макеевой-Мальковой.