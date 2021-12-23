"Вот это да!": Пасынок подсунул Макеевой сюрприз с подвохом

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева счастлива в новом браке с Романом Мальковым, хоть он и принес ей кучу неприятностей. Недавно звезда закончила судиться с экс-супругой избранника за право воспитывать пасынка Андрея.
В итоге закон встал на сторону звезды. Сейчас 17-летний юноша проживает с ней под одной крышей. В личном блоге кинодива демонстрирует теплые отношения с юнцом, пока тот не стесняется унижать родную мать.
23 декабря 2021 года артистка устроила праздник в честь своего юбилея. Анастасия Макеева накрыла стол и закатила гулянку дома в кругу родных и друзей. Приглашенным на торжество пришлось потратиться на подарки. Андрей тоже в стороне не остался — подсунул мачехе сюрприз с подвохом.
В инстаграм-истории светская львица показала на видео коробку конфет, перевязанную лентой. Актриса пояснила, что такой презент получила от пасынка. Сидя перед камерой, именинница начала развязывать украшение, параллельно пытаясь выразить щенячий восторг.
Когда Анастасия Макеева все же сорвала ленту и открыла упаковку, обнаружила под крышкой неожиданное — рисунок. Андрей нарисовал мачеху простым карандашом и засунул листок в коробку. "Ох ты, ничего себе! Вот это да!" — отреагировала звезда.