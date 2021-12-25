"Королева Актрисовна": сменившей фамилию Макеевой дали под дых

Артистка теперь стала Анастасией Макеевой-Мальковой. Об этом гордо заявил ее муж Роман. Скандальный блогер Лена Миро подняла на смех влюбленную пару.

В своем микроблоге в "ЖЖ" обозревательница констатировала, с какой неподдельной радостью супруг телеведущей сообщил о том, что звезда поменяла фамилию. Лена Миро отметила, что этот год для Романа Малькова, работавшего плиточником, стал очень удачным.

Она напомнила, что мужчина сделал новые зубы, а также о том, что они с Анастасией Макеевой создали свой фамильный герб. Блогер с сарказмом заявила, что многие выдающиеся деятели имели двойную фамилию: Петров-Водкин,Мусин-Пушкин, Сухово-Кобылин и другие.

Она заподозрила, что и актриса считает себя настоящим деятелем. По словам Лены Миро, с двойной фамилией Анастасия Макеева-Малькова теперь просто обязана заблистать на всех театральных подмостках.

Также Лена Миро высмеяла поздравление Романа Малькова в соцсети, адресованное жене. В нем он назвал себя королем, а ее королевой, обещая достойно ей служить. "Королева Актрисовна", – язвительно окрестила обозревательница Анастасию Макееву-Малькову. Блогер также отметила, что не понимает, почему бизнесмен называет себя королем.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились в мае текущего года. Свадьбу влюбленные отпраздновали в Крыму. Из-за скандалов с экс-супругой предпринимателя у теледивы появились серьезные проблемы со здоровьем. Она даже лежала в больницы. К счастью, сейчас ей удалось восстановиться.

