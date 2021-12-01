Полуголый Крутой набросился на Киркорова

Забавное видео появилось в микроблоге Игоря Крутого. Отдых музыкант проводит и со своим другом Филиппом Киркоровым. Композитор признался, что ему было весело с певцом, но иногда поведение короля российской эстрады его пугает.
На видео Игорь Крутой без футболки на пляже с радостью обнимается с исполнителем. Композитор отметил, что Филипп Киркоров бывает очень разным: иногда монстром, а в большей части – ребенком.
Музыкант признался, что второе ему больше по душе, поскольку смешнее может быть только Николай Басков. Игорь Крутой добавил, что когда два певца собираются вместе, это ужасно весело.
Фолловеры поддержали мнение композитора о Филиппе Киркорове. Они отметили, что видят в нем жизнерадостного и позитивного человека, хотя иногда звезда и впрямь ведет себя ужасно.
Напомним, ранее Филипп Киркоров резко ответил Виктору Дробышу. Продюсер несколько лет назад позволил себе оскорбить артиста словами о том, что исполнителю с его внешними данными надо работать в цирке или уборщиком в доме. Певец за словом в карман не полез и заявил, что больше даже не подаст руки Дробышу.