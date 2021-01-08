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Шоу-бизнес
Поступила новая информация о состоянии борющихся с коронавирусом Фрейндлих и Басилашвили

Поступила новая информация о состоянии борющихся с коронавирусом Фрейндлих и Басилашвили

Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили продолжают пребывать в медучреждениях. Врачи помогают звездам советского кино выздороветь от ковида. Один из актеров уже может рассчитывать на скорую выписку.
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О госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно 25 декабря. В Большом драматическом театре (БДТ) сообщали, что звезда фильма "Служебный роман", заразившаяся коронавирусом, находилась в реанимации и получала кислородную поддержку, после чего ее перевели в обычную палату.

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Олег Басилашвили оказался в больнице 2 января. По словам дочери актера Ксении, до госпитализации он чувствовал себя хорошо, однако врачи настояли на стационаре из-за преклонного возраста артиста.

В пятницу, 8 января, в БДТ рассказали, что состояние Фрейндлих и Басилашвили стабильное. В ближайшее время Олег Валерианович может оказаться дома. В театре рассчитывают на скорую выписку актера из больницы. Алиса Бруновна тоже радует врачей постепенным улучшением самочувствия.

Напомним, вместе с Алисой Фрейндлих были госпитализированы ее дочь и внучка. Причина та же – ухудшение состояния из-за заражения коронавирусом. Олег Басилашвили тоже находится в больнице не один. 3 января с тем же диагнозом в медучреждение попала его супруга Галина Мшанская.

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Автор: 8 января 2021, 17:14 Источник: Вести.Ru ✓ Надежный источник

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