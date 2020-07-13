Замужняя Дубовицкая рассказала об интиме с Задорновым перед его смертью

Оба в то время были несвободны, поэтому, конечно, не могли себе позволить лишнего. Правда, при жизни писатель-сатирик рассказывал интересный эпизод из общения с коллегой по "Аншлагу". Как отметил артист, как-то раз они с Региной Дубовицкой гуляли, но вдруг начался дождь, и в итоге парочка забежала в телефонную будку. Там-то он ее и поцеловал.
Телеведущая посмотрела этот отрывок интервью в студии шоу "Судьба человека" и была сильно удивлена. Звезда заявила, что, конечно, Михаил Задорнов тот еще выдумщик – про поцелуй-то приврал! Правда, отрицать не стала, что в свое время между ними было определенное напряжение и романтические чувства.
Как отметила Регина Дубовицкая, они действительно спасались от дождя в телефонной будке. И добавила, если бы писатель ее в тот раз поцеловал, может, у нее и жизнь по-другому сложилась бы.
Также ведущая "Аншлага" заявила, что Михаил Задорнов часто приходил к ней, когда та лежала в больнице. Друг читал свои рукописи, смотрел, как артистка реагирует, и что-то отмечал карандашиком на полях. Регина Дубовицкая с теплотой вспоминает то время и скучает.
Напомним, теледива уже много лет состоит в браке с физиком Юрием Айвазяном. У пары есть дочь Илона и внучка, которую назвали в честь бабушки Региной.
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