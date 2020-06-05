Умер больной раком Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов скончался после борьбы с тяжелой болезнью. Легендарному актеру было 83 года.

О смерти Михаила Кокшенова сообщила известный поэт-песенник Любовь Воропаева. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с артистом, и коротко отметила: "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!"

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на известие. Пользователи соцсети "Инстаграм" выразили соболезнования.

Артист умер в одном из реабилитационных центров Подмосковья. По некоторым данным, в последнее время Михаил Кокшенов серьезно болел.

Несколько лет назад актер перенес инсульт, однако восстановиться ему так и не удалось. Он практически перестал появляться на публике и давать интервью. Михаил Кокшенов был частично парализован, никого не узнавал и не разговаривал.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти артиста. За ним ухаживали супруга, сиделка и даже бывшая жена. На расспросы журналистов близкие не реагировали. Вероятно, не хотели, чтобы болезнь звезды советского кино стала предметом для обсуждения.

Михаил Кокшенов – советский и российский актер театра и кино, режиссер и сценарист. Снялся более чем в ста фильмах. Наиболее известны его роли в картинах "Женя, Женечка и "катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".