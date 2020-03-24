Муцениеце сообщила о воссоединении с Прилучным

После сообщения о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце дала первое интервью, в котором расставила все точки над i в этом щекотливом вопросе. Популярная актриса даже заикнулась о воссоединении.

В конце февраля Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили о разводе. Артисты решили разойтись после восьми лет брака. Напомним, Агата и Павел познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа". А в 2011 году влюбленные тайно оформили отношения. Спустя несколько лет у Муцениеце и Прилучного родились дети: сын Тимофей и дочь Мия.

Вначале союз актеров казался одним из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе, однако потом все чаще стали появляться слухи о проблемах в семье. Якобы Павел неверен жене, его будто бы замечали в обществе других женщин. Позже и вовсе появилась информация о стычке между супругами, которая закончилась звонком в полицию. Правда, тогда Агата не стала писать заявление на мужа.

И вот наконец Муцениеце дала откровенное интервью Лауре Джугелия, в котором расставила все точки над i. Для начала она объяснила, что они с Павлом разными способами пытались спасти брак, Агата даже обращалась за помощью к психологу. "Паша не очень верит в психологов. Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал", – интригующе отметила Муцениеце.

Агата рассказала, что наступил момент, когда они с мужем перестали понимать друг друга, начала расти напряженность, которая выплескивалась в ссоры и скандалы. Те, в свою очередь, негативно сказывались на детях, и тогда, чтобы окончательно не возненавидеть друг друга, супруги решили разойтись.

"На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца", – отрезала актриса. Агата отметила, что дети даже не заметили, что их родители расстались. Оба всегда много работали и редко проводили время вместе, с разводом ничего не изменилось.

Агата Муцениеце заикнулась о воссоединении с Павлом Прилучным. "Я не исключаю, что через пять лет мы встретимся и снова поженимся. Но это произойдет явно не в ближайшее время. Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь", – призналась артистка.

Тем не менее, она мечтает снова влюбиться, но понимает, что пока не сможет построить новых, полноценных, отношений. "Я надеюсь, Паша первым себе кого-то найдет. Тогда и мне будет с этим легче", – высказала надежду Агата Муцениеце.