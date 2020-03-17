Агата Муцениеце взорвалась после заявления о разводе

Накануне в Сети появилась новая тема для обсуждения. Артистка высмеяла собственный развод.
Под одним из последних снимков в ее инстаграм-аккаунте крестный отец ее детей написал ироничный комментарий. Родной дядя Муцениеце предложил ей "вернуть любимого человека, недорого".
"Верни деньги, шарлатан!" – саркастично ответила ему Агата.
Судя по всему, актриса уже оклемалась после разрыва с мужем. Вместо того, чтобы страдать и лить слезы, она смеется над произошедшим.
Отметим, что экс-супругам удалось решить мирным путем вопросы, связанные с воспитанием детей. К слову, наследников у бывших влюбленных двое – четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей. Оба останутся жить с матерью. При этом Прилучный сможет видеться с ними в любое время.
Вероятно, для звездной пары важно, чтобы сын и дочь не были обделены вниманием обоих родителей. Это и неудивительно, ведь Агата и Павел просто обожают своих малышей. Тем не менее, поклонники не перестают надеяться на примирение экс-супругов.
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