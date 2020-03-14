"Рваная душа": Павел Прилучный намекнул на участие в шоу "Холостяк" после развода с Муцениеце

Актер разместил в своем инстаграм-аккаунте неоднозначную публикацию. На анимированной фотографии он сидит на полу и держит в руках красную розу. Цветок похож на тот, что вручают главные герои шоу "Холостяк" участницам, борющимся за их сердце.
Павел Прилучный предложил поклонникам угадать, что именно происходит на фото. Многие предположили, что актер снова готов искать свою любовь, хотя еще не успел развестись с супругой.
Другие пожалели артиста, который после восьми лет брака расстался с избранницей. "Рваная душа", "Вдребезги", – написали подписчики.
Напомним, в конце февраля стало известно, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце намерены развестись. В браке у артистов родились сын и дочь. Актриса признавалась, что ей часто не хватало внимания от мужа.
Поговаривали также, что причиной расставания звезд стали измены и рукоприкладство Павла Прилучного. Однако официально эти версии не подтвердились.
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