Елена Проклова оказалась на райском острове в компании эскортницы Насти Рыбки

Скандально известная модель и охотница на миллиардеров Настя Рыбка появится в новом шоу "Последний герой. Зрители против звезд". Красавица, год сидевшая в тайской тюрьме, вновь оказалась в заключении в азиатских тропиках – на съемках экстремального проекта на Филиппинах. Компанию известной эскортнице составили многие российские знаменитости, в том числе и актриса Елена Проклова.

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