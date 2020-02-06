Елена Проклова оказалась на райском острове в компании эскортницы Насти Рыбки

Создатели проекта пока не раскрывают, в какой команде будет жить Настя. Возможно, ее поселят со звездами, ведь из-за политического скандала 2018 года о Рыбке знают во всем мире.
"Я хочу хотя бы несколько дней посидеть без телефона и без всех этих людей вокруг, которые что-то от меня все время ждут... Очень надеюсь, что меня не выгонят в первый день – это уже будет для меня победой. Но там вроде красивых так быстро не выгоняют", – комментирует модель Настя Рыбка свое появление на шоу "Последний герой".
Отметим, что ранее телеканал ТВ-3 объявил составы команд. В проекте примут участие Елена Проклова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Бардо, Надежда Ангарская из Comedy Woman, рэпер Птаха, танцор Евгений Папунаишвили, спортсмен Алексей Воевода и блогер Давидыч. Ведущей шоу стала актриса Яна Троянова.
Напомним, в феврале 2018 года сотрудница эскорт-агентства Настя Рыбка стала виновницей политического скандала. Она обнародовала в соцсетях факт неформальных отношений между российским бизнесменом Олегом Дерипаской и членом правительства России Сергеем Приходько. К слову, у Рыбки, предположительно, была интимная связь с обоими героями скандала.
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