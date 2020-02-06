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Выходка надменной Ксении Собчак ошарашила популярную ведущую

Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Шихман объяснила, почему Ксения Собчак не приняла участие в ее ютуб-шоу "А поговорить?". Помощница звезды потребовала перед интервью список вопросов на согласование, что возмутило блогера.
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Шихман заявила, что у нее есть железное правило – не присылать гостям списки вопросов. "Могу обозначить темы – личная жизнь, работа, творчество. Вот так я обычно обозначаю темы. И все, на этом наш разговор закончился", – поделилась ведущая в эфире телеканала "Дождь".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Блогера возмутило то, что Ксения Собчак не явилась на программу.  "Могу еще раз позвать Ксению. Если нам разрешат ничего не цензурировать – милости просим", – отметила Шихман.

Ксения Собчак уже успела отреагировать на слова коллеги. Знаменитая блондинка надменно заявила в своем инстаграм-аккаунте, что никогда не просит присылать список вопросов, а сама часто приглашает героев своих программ лично, а не через помощников. 

Последовать своему примеру Ксения Собчак предложила и Ирине Шихман. "Я никогда не согласовываю вопросы. Никогда. И кстати, всегда приглашаю героев сама, а не через редактора. Чтоб вот таких ситуаций как раз не было. Лишнее доказательство, что помощники иногда вредят больше, чем помогают", – высказалась телеведущая. По словам звезды, ей даже не передали запрос от блогера. 

Напомним, в начале прошлого года Ксения Собчак запустила авторскую программу на своем ютуб-канале. В рамках шоу "Осторожно, Собчак!" она уже взяла интервью у таких представителей отечественного шоу-бизнеса, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Александр Петров, Ольга Серябкина, Светлана Лобода и Андрей Макаревич. Также у нее отметились такие мировые звезды, как режиссеры Ларс фон Триер и Квентин Тарантино.

Автор: 6 февраля 2020, 08:35

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