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Рассорившихся Ксению Собчак и Ксению Бородину крепко приложили

Ксения Бородина и Ксения Собчак. Фото: Дни.ру
Между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной прогремел громкий скандал. Шоумен Рустам Солнцев высказал свое мнение на этот счет.
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Экс-участник "Дома-2" назвал ссору ведущих "битвой жабы с гадюкой". К слову, причиной их конфликта послужили якобы проплаченные посты в "Инстаграме" Бородиной.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Собчак поспешила припомнить своей коллеге все промахи. Например, то, что Ксения до сих пор ведет телестройку, "весь ее удел – это обсуждение недоумков и присюсюкивание их словом "Мася"".

При этом жена Богомолова не забыла блеснуть перед Бородиной своими успехами. Ведь она, в отличие от коллеги, добилась большего успеха. И даже в президенты страны пару лет назад метила.

"Ксения Cобчак – это вам не в школе козявки хавать. Это вам не Тютькина какая нибудь. Cобчак не понимает одну важную вещь – время ,когда она была единственной невменько в публичном пространстве давно прошло. А так хочется авторитетно гикнуть, прикрикнуть на бывшую соведущую, которая за тобой пуховики донашивала, и та вмиг заткнется. Ты на нее раз, а она тебе ответочку, ты два, а она вновь что-то язвительное. А подписоте – хохотач", – иронично отметил Солнцев.

4 февраля 2020, 21:29

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