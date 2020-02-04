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"Последний гад": Елена Проклова выругалась после жизни в грязи

Елена Проклова. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Проклова раскрыла всю подноготную одного из любимых шоу россиян. Актриса рассказала, как проходят ее дни на необитаемом острове на Филиппинах, где стартовали съемки нового сезона проекта "Последний герой. Зрители против звезд".
прочитано 309 раз

По словам артистки, на острове постоянно встречаешь что-то неизвестное, и это ощущение для нее – мощный адреналин. Испытать подобное в повседневной жизни практически невозможно.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Елена Проклова участвует в проекте второй раз. С первого ее опыта прошло почти 20 лет, и с тех пор многое изменилось. "С годами этот проект стал гораздо более масштабным, и я уверена, что столкнусь там с чем-то новым. Кроме того, мир стал более коммуникабельным", – цитирует звезду театра и кино "7Дней".

Елена Проклова поделилась деталями проекта, которые неизвестны зрителю. Так, оказалось, что для неподготовленных людей голод – серьезное испытание, которое затмевает все моральные устои. "Вообще, жизнь на острове – это довольно серьезное физическое испытание. И все-таки в моральном плане приходится еще тяжелее. Голод и нагрузки – ничто по сравнению со сложностями взаимоотношений", – отметила актриса.

Знаменитость заявила, что многие понятия не имеют, какие они на самом деле, и, оказавшись на острове, могут сами себя шокировать. "Они начинают вопить, рыдать, хулиганить, обзываться, хотя раньше и не предполагали, что на такое способны!", – пояснила Елена Проклова. 

Артистка отметила, что иногда получается так, что побеждают более хитрые и изворотливые. "После прошлого участия у меня даже возникло желание переименовать шоу в "Последний гад", потому что в людях открываются качества, которые со словом "герой", прямо сказать, несопоставимы", – призналась Елена Проклова

Автор: 4 февраля 2020, 11:11

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