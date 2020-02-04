"Последний гад": Елена Проклова выругалась после жизни в грязи

По словам артистки, на острове постоянно встречаешь что-то неизвестное, и это ощущение для нее – мощный адреналин. Испытать подобное в повседневной жизни практически невозможно.
Елена Проклова участвует в проекте второй раз. С первого ее опыта прошло почти 20 лет, и с тех пор многое изменилось. "С годами этот проект стал гораздо более масштабным, и я уверена, что столкнусь там с чем-то новым. Кроме того, мир стал более коммуникабельным", – цитирует звезду театра и кино "7Дней".
Елена Проклова поделилась деталями проекта, которые неизвестны зрителю. Так, оказалось, что для неподготовленных людей голод – серьезное испытание, которое затмевает все моральные устои. "Вообще, жизнь на острове – это довольно серьезное физическое испытание. И все-таки в моральном плане приходится еще тяжелее. Голод и нагрузки – ничто по сравнению со сложностями взаимоотношений", – отметила актриса.
Знаменитость заявила, что многие понятия не имеют, какие они на самом деле, и, оказавшись на острове, могут сами себя шокировать. "Они начинают вопить, рыдать, хулиганить, обзываться, хотя раньше и не предполагали, что на такое способны!", – пояснила Елена Проклова.
Артистка отметила, что иногда получается так, что побеждают более хитрые и изворотливые. "После прошлого участия у меня даже возникло желание переименовать шоу в "Последний гад", потому что в людях открываются качества, которые со словом "герой", прямо сказать, несопоставимы", – призналась Елена Проклова.
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