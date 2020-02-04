"Последний гад": Елена Проклова выругалась после жизни в грязи

Елена Проклова раскрыла всю подноготную одного из любимых шоу россиян. Актриса рассказала, как проходят ее дни на необитаемом острове на Филиппинах, где стартовали съемки нового сезона проекта "Последний герой. Зрители против звезд".

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