Что с собой сотворила переделанная Елена Проклова

Елена Проклова в свои 66 лет выглядит невероятно молодо. Популярная актриса раскрыла секрет, как ей удается побеждать старость.

Елена Проклова убеждена, что эффективная косметика необязательно должна быть дорогой. Более того, некоторые средства актриса изготавливает самостоятельно. К примеру, коллаген успешно заменяет желатином, который вначале заливает до набухания, а потом нагревает до растворения, и лишь затем наносит на лицо. А еще актриса использует сок алоэ. По словам Елены, она отрывает кусочек от куста, растущего у нее дома, и соком смазывает лицо.

Артистка использует и "тяжелую артиллерию". "В любое время года хожу в сауну несколько раз в неделю – с холодными обливаниями или купанием в проруби, а также длительным заплывом в бассейне после. Не скрою, что прибегаю к услугам пластических хирургов, и это тоже приносит мне удовольствие", – призналась Проклова.

Актриса не придерживается никаких диет. Но у нее есть свои правила: есть умеренно, не употреблять "всякую химию" типа газировки и чипсов, стараться питаться экологически чистыми продуктами.

Регулярно Елена ездит в Сочи, где под наблюдением специалистов чистит организм. "Там я стараюсь проводить минимум два месяца в году. Осуществляю "капитальный ремонт" всего тела и возвращаюсь в Москву похудевшей килограммов на пять минимум, помолодевшей и здоровой", – рассказала артистка в беседе с Woman`s Day.

В заключение Елена Проклова отметила: "Еще я получаю кайф от работы как актриса и кайф от жизни все годы, что есть на этом свете. Если бы это было не так, вы бы не спрашивали меня сейчас, в чем секрет моей привлекательности".