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Что с собой сотворила переделанная Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: www.globallookpress.com
Елена Проклова в свои 66 лет выглядит невероятно молодо. Популярная актриса раскрыла секрет, как ей удается побеждать старость.
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Елена Проклова убеждена, что эффективная косметика необязательно должна быть дорогой. Более того, некоторые средства актриса изготавливает самостоятельно. К примеру, коллаген успешно заменяет желатином, который вначале заливает до набухания, а потом нагревает до растворения, и лишь затем наносит на лицо. А еще актриса использует сок алоэ. По словам Елены, она отрывает кусочек от куста, растущего у нее дома, и соком смазывает лицо.

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Артистка использует и "тяжелую артиллерию". "В любое время года хожу в сауну несколько раз в неделю – с холодными обливаниями или купанием в проруби, а также длительным заплывом в бассейне после. Не скрою, что прибегаю к услугам пластических хирургов, и это тоже приносит мне удовольствие", – призналась Проклова.

Актриса не придерживается никаких диет. Но у нее есть свои правила: есть умеренно, не употреблять "всякую химию" типа газировки и чипсов, стараться питаться экологически чистыми продуктами.

Регулярно Елена ездит в Сочи, где под наблюдением специалистов чистит организм. "Там я стараюсь проводить минимум два месяца в году. Осуществляю "капитальный ремонт" всего тела и возвращаюсь в Москву похудевшей килограммов на пять минимум, помолодевшей и здоровой", – рассказала артистка в беседе с Woman`s Day.

В заключение Елена Проклова отметила: "Еще я получаю кайф от работы как актриса и кайф от жизни все годы, что есть на этом свете. Если бы это было не так, вы бы не спрашивали меня сейчас, в чем секрет моей привлекательности".

Автор: 22 ноября 2019, 11:45

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