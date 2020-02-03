Не "Пусть говорят": Первый канал анонсировал шоу с Ксенией Собчак

Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с Ксенией Собчак. Стоит отметить, что у программы необычно длинное название – "Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу".
Пока точная дата выхода шоу не указывается, а проморолик идет с пометкой "скоро", пишет Teleprogramma.pro. Как сообщила светская львица в своем "Инстаграм", видеоанонс программы выпустил ее муж Константин Богомолов.
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