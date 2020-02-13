Несчастную Проклову посадили с проституткой и уголовниками

Судя по именам героев, которые отправились за приключениями на необитаемый остров, составляли список продюсеры по криминальной хронике или по протоколам в полиции. Уголовники, проститутки, насильники – все, как на подбор!
Знакомьтесь: Давидыч, он же Эрик Китуашвили – скандальный автоблогер и организатор движения стритрейсеров "Смотра.ру". В 2016 году был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и помещен в СИЗО. По версии следствия, Китуашвили организовал преступную группу и придумал схему выплаты страховок по фиктивным угонам: вместе с сообщниками инсценировал угоны дорогих автомобилей и получал страховые выплаты. В октябре 2018 года был признан виновным и приговорен к 4 годам 8 месяцам тюремного заключения. Провел в СИЗО почти три года, пока шло запутанное разбирательство. За это время успел посидеть с бизнесменом Сергеем Полонским и бывшим гендиректором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским.
Птаха, он же Давид Нуриев – рэпер, в марте 2017 осужден по антиэкстремистской 282-й статье из-за высказываний в адрес активистов движения "Антидилер": Пресненский суд Москвы признал музыканта виновным в "возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц" и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Поводом для расследования послужил концерт Птахи в столичном клубе "16 Тонн". Во время выступления рэпер оскорбил участников движения "Антидилер", которые борются с распространителями наркотиков. Кроме того, Птаха неоднократно задерживался правоохранительными органами по подозрению в телефонном терроризме.
Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич – эскорт-модель, была задержана в феврале 2018 года в Таиланде по обвинению в "незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности" (проведении нелегального секс-тренинга). Также на нее поступило заявление о соучастии в изнасиловании и организации проституции. 15 января 2019 года приговорена к условному сроку. Содержащийся в приговоре реальный срок заключения был равен времени, уже проведенному ею в тюрьме. 17 января 2019 года осужденную депортировали из Таиланда в Россию.
Но вот как в этой компании оказалась уважаемая актриса Елена Проклова?! Теперь, то как она уживается на необитаемом острове с проститутками и уголовниками, увидит вся страна...
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Не зовет замуж спустя 8 лет
Соседи громко ругаются
Кто вас бесит из звезд?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?