Накрашенный сын Табакова стал копией Зудиной

В кадре Павел появился с модными толстыми стрелками. Для фото 24-летняя знаменитость выбрала простой серо-синий свитер.
Оказалось, что макияж идет молодому человеку. В таком виде Табаков-младший становится очень похож на маму. Однако парень не красился по-настоящему, а использовал одну из масок в "Инстаграм".
От Табакова-младшего можно ожидать многого – парень славится эпатажным поведением. Последней его работой стали съемки в сериале Романа Прыгунова "Happy End", посвященном теме развития порноиндустрии. Павел признается, что соглашается на такую работу, потому что нужно привлекать к себе внимание, сообщает "Экспресс газета".
Сын Табакова попробовал свои силы и на сцене, однако потерпел фиаско. Владимир Машков не нашел общий язык со звездным отпрыском и выгнал его из МХТ имени Чехова.
Напомним, что 24-летняя знаменитость вмешалась в скандал, который разгорелся вокруг актрисы Кристины Асмус. Павел рассказал, что на самом деле актеры не вступают в интимную связь на съемочной площадке.
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