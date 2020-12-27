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Шоу-бизнес

"Кромешный ад": Сурганова о муках из-за онкологии

Светлана Сурганова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В 27 лет Светлана Сурганова узнала, что у нее рак кишечника. Певица перенесла несколько серьезных операций по удалению опухоли. Мало кто знает, через какие трудности пришлось пройти артистке.
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Первые симптомы, с которыми столкнулась Светлана Сурганова, – анемия, слабость и резкие боли после приема пищи. Будучи студенткой педиатрической академии, она понимала, что с ней происходит. Певица сама поставила диагноз, но признаться в болезни не могла даже себе.

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Сурганова понимает, что совершила ошибку, когда начала заниматься самолечением. Она употребляла болеутоляющие таблетки, настойку чистотела, но становилось только хуже. Из-за сильного дискомфорта Светлана стала меньше есть, из-за чего заметно похудела.

Артистку экстренно госпитализировали в июле 1997 года. Она на спор подняла гирю, из-за чего "кишка рванула". К счастью, операция была возможна. Врачи удалили полтора метра кишечника и сделали дырку в животе. Так Светлана стала стомированной больной.

"Я надеялась по-быстрому оклематься и вернуться домой. Я не предполагала, что передо мной разверзнется кромешный ад", – вспомнила Сурганова.

Позже певица узнала, что ее плохо прооперировали. Светлана снова оказалась на операционном столе, но уже из-за сепсиса. Она перенесла повышенную температуру и колющую боль.

Светлана Сурганова ходила со сменным мешочком, прикрепленным на животе, на протяжении восьми лет. Она благодарна Диане Арбениной, которая ее выходила. Несмотря на гигиенические неудобства, певица гастролировала. "В мае 2005 года меня прооперировали. Я стала обычным человеком, у меня выросли крылья за спиной", – рассказала экс-солистка "Ночных снайперов".

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Автор: 27 декабря 2020, 12:52 Источник: Комсомольская правда

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