"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной

Звезда оригинально ответила на вопрос фанатов "А где Константин?". Вера Брежнева решила заявить поклонникам об отношении к мужу.

Супруга Константина Меладзе разместила в инстаграм-канале историю, с помощью которой дала ответы на популярные вопросы подписчиков. В историю Вера Брежнева добавила кадр с мужем, дополнив его текстом "Навсегда в моем сердце".

В кадре артистка стоит в широких черных штанах и укороченной белой футболке. Волосы блондинки забраны в высокий хвост. Одной рукой она держит телефон, а другой держится за воротник продюсера, глядя ему в глаза.

Также в инстаграм-историю певица включила еще один совместный снимок с мужем. На фото Константин Меладзе обнимает жену, прислонив подбородок к ее голове. "Лучший мой подарочек – это он", – написала Вера Брежнева, добавив к тексту эмодзи в виде сердца.

Поклонники посчитали признания звезды неординарными и довольно милыми. Фанаты поддержали певицу в выражении нежных чувств к знаменитому супругу.

Напомним, что настоящая фамилия поп-дивы – Киперман, а до первого брака она носила фамилию Галушка. Звезда родилась на Украине в 1982 году в семье инженера. Артистка вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Сейчас Вере Брежневой 38 лет, она воспитывает десятилетнюю дочь Сару. Также у певицы есть взрослая дочь Соня, которая работает моделью.