Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Суббота
3 октября
Лента новостей
23:55
"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной
22:03
Тимати намекнул на участие в новом "Холостяке" загадочным фото
20:02
"Только не раздевайтесь": Айза Анохина зажгла на детской вечеринке
18:47
"Я люблю тебя до слез": Игорь Крутой рассказал, как увел чужую жену
18:13
Побитая внучка Гурченко отказалась от ребенка
17:18
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
17:13
Экологическая катастрофа на Камчатке: пострадавших из-за отравленной нефтью воды уже десятки
16:29
"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем
16:28
85-летний Джигарханян оказался в инвалидном кресле
15:32
Звезда сериала "Спасская" пережила нападение неадекватного поклонника
15:20
В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
15:02
Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать
15:00
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"
14:51
"Извожу себя": расставшаяся с мужем Асмус разоткровенничалась
14:12
Анна Старшенбаум сообщила о пластической операции
14:07
Звезда сериала "Кухня" опустилась на колени ради откровенных фотографий
14:07
Монеточка призналась в романе со своим продюсером
13:44
"Трусики бы поскромнее": Рудова оголилась в бассейне
13:40
"Даже Джоли и Питт не позволяли такого": Павла Волю и Ляйсан Утяшеву разнесли за высокомерие
13:14
Всплыли сенсационные подробности о победительнице шоу "Голос.60+"
13:12
Коронавирус установил рекорд в Москве: впервые за три месяца
12:42
"К бабушке прильнули": В Сети обсудили редкое фото Пугачевой с тремя мужчинами
12:05
"Предчувствует скорый уход": Галкин показал Кальянова незадолго до смерти
11:54
"Бабушка была легкого поведения": Ревва пытается восстановить родственные связи
11:35
"Вашими молитвами": парализованная Кудрявцева учится говорить
11:32
Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность
11:28
Бывший муж заживо сжег звезду соцсетей на глазах у зрителей и семьи
11:22
Пугачева бросилась спасать Моисеева после известия об ухудшении его состояния
10:48
"Пока хожу, дышу": Страшная болезнь оторвала Лужину от семьи
10:47
"Врачи исполосовали меня": Крутой сделал заявление о раке
08:49
Коронавирус лишил Оскара Кучеру близкого человека: Мне хочется выть
06:44
"Похожи филлерами": Канделаки сравнила себя со звездой Голливуда
04:31
Решетова шокирована характером подрастающего сына: Хочет занять место главного
02:18
На Владимира Владимировича похож: кто отец ребенка Саши Бортич
00:06
Королевские забавы: Меган Маркл порадовала принца необычным сюрпризом
23:49
Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
23:04
Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса
21:59
Беззубый Шура выставил напоказ свою челюсть
21:58
В ВОЗ напомнили России об опасности повторного карантина
21:53
Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах
21:53
Политолог: Европа может сделать из Лукашенко послушного человека
21:20
В Москве не планируют ограничивать работу продовольственных магазинов из-за коронавируса
21:07
Принц Гарри определил будущее годовалого сына
21:04
Осужденный Ефремов прислал вторую жалобу на свой приговор
20:31
В Москве проводится проверка по факту организации нелегального хостела в жилом доме
20:00
На Урале сбежавший из тюрьмы зэк поймал попутку с оперативниками ФСИН в машине
19:54
Загадочная смерть и тайны из дневника жертвы: начались съемки сериала "Моя большая тайна" с Владом Соколовским
19:51
Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии
18:42
"Могу потанцевать голой на столе": Наргиз шокировала откровениями о случайном флирте
18:30
Пугачева сообщила о смерти знаменитого эстрадного певца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Итоги независимого исследования: Тихановская набрала больше голосов, чем Лукашенко
Божий одуванчик: как живет 71-летняя Регина Дубовицкая
Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
Бородина засветилась в шлепках с носками и в шубе в центре Москвы
Деятельность Тихановской назвали имитацией политики: Играет роль декоративного лидера
55-летняя Зудина произвела фурор на красной дорожке ММКФ
Шоу-бизнес

"Всегда в моем сердце": Брежнева удивила поклонников словами под снимком с мужчиной

Вера Брежнева и Сергей Светлаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда оригинально ответила на вопрос фанатов "А где Константин?". Вера Брежнева решила заявить поклонникам об отношении к мужу.
прочитано 103 раза

Супруга Константина Меладзе разместила в инстаграм-канале историю, с помощью которой дала ответы на популярные вопросы подписчиков. В историю Вера Брежнева добавила кадр с мужем, дополнив его текстом "Навсегда в моем сердце".

ПО ТЕМЕ

"Богиня Вселенной": раздетая Вера Брежнева сверкнула прелестями

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

В кадре артистка стоит в широких черных штанах и укороченной белой футболке. Волосы блондинки забраны в высокий хвост. Одной рукой она держит телефон, а другой держится за воротник продюсера, глядя ему в глаза.

Также в инстаграм-историю певица включила еще один совместный снимок с мужем. На фото Константин Меладзе обнимает жену, прислонив подбородок к ее голове. "Лучший мой подарочек – это он", – написала Вера Брежнева, добавив к тексту эмодзи в виде сердца.

Поклонники посчитали признания звезды неординарными и довольно милыми. Фанаты поддержали певицу в выражении нежных чувств к знаменитому супругу.

Напомним, что настоящая фамилия поп-дивы – Киперман, а до первого брака она носила фамилию Галушка. Звезда родилась на Украине в 1982 году в семье инженера. Артистка вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Сейчас Вере Брежневой 38 лет, она воспитывает десятилетнюю дочь Сару. Также у певицы есть взрослая дочь Соня, которая работает моделью.

Автор: 3 октября 2020, 23:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В ЕС представили план по Белоруссии после Лукашенко: Безвиз и помощь бизнесу
Политолог: Лукашенко потерял личную безопасность
Литва и Польша отреагировали на призыв Белоруссии сократить число дипломатов в посольствах
Чего лишился Лукашенко после выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

Дело о поддельной справке: полицейский лишился должности из-за Ефремова
"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем
85-летний Джигарханян оказался в инвалидном кресле
Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Сладкая парочка": разведенная Гагарина появилась на публике с красавцем

Артистка вышла в свет не одна

Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой женится на телеведущей "по расчету"

Предприниматель позаботился о финансах
Шоу-бизнес

Гроза семьи: дочь Анны Хилькевич яростно набросилась на мать

Звезда сериала "Универ" побаивается наследницы
Шоу-бизнес

"Извожу себя": расставшаяся с мужем Асмус разоткровенничалась

Артистка сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 2 октября 2020 года
Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова обратилась к обеспокоенным болельщикам
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+