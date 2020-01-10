"Моя молитва": Константин Богомолов снял Ксению Собчак в траурном видео

Телеведущая поделилась видео в соцсети. Видео-шедевр для Ксении Собчак ее супруг сделал на отдыхе в Куршевеле. Режиссер смонтировал для избранницы ролик с ней в главной роли. "Моя молитва". Спасибо @konbog75 за монтаж и потрясающее музыкальное оформление!", – подписала публикацию звезда.
Фолловеры знаменитости посчитали, что все испортила песня Булата Окуджавы "Молитва", которую Богомолов выбрал в качестве музыкального сопровождения. На кадрах журналистка спускается со склона на сноуборде, позирует на яхте и на капоте авто.
Вместе с жизнерадостными кадрами пользователи соцсети слышат слова песни. "Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет, // Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет…". По мнению подписчиков Ксении Собчак, от подобного ролика хочется плакать, а не умиляться.
"Музыкальное оформление могло бы быть и веселее", " Давайте музыку оптимизма, ну ведь праздник", "Такая чушь. Уровень монтажа – школьник с Виндоус Мейкером", – высказались недовольные подписчики. Отметим, телеведущая и Константин Богомолов и раньше эксплуатировали траурную тематику.
Как писали "Дни.ру", на регистрацию брака Ксения Собчак и режиссер прибыли в катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а свадебный банкет сделали в готическом стиле.
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