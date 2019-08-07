Названо имя: в громком убийстве Михаила Круга признался известный киллер

Дело об убийстве Михаила Круга может быть скоро закрыто. Издание Tverigrad.ru. сообщает, что убившего шансонье преступника нашли.

Накануне в Твери в доме, где был убит музыкант, проводился следственный эксперимент с подозреваемым. Сотрудники следственного комитета привезли на место преступления мужчину, который может быть причастен к смерти Михаила Круга. Выяснилась и личность предполагаемого убийцы: им оказался один из членов банды "Волков" Александр Агеев, который отбывает пожизненное заключение за жестокие злодеяния, совершенные в 1990-х и 2000-х годах.

Во время эксперимента в доме музыканта присутствовала его сестра Ольга Медведева, которая находилась в другой комнате. "Меня предупредили заранее, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила", – говорит сестра певца.

По словам журналистов, Агеев дал чистосердечное признание, а также подтвердил, что был соучастником Дмитрия Веселова в день убийства. Следователи допросили еще одного киллера Александра Осипова, который лишил жизни того самого Дмитрия Веселова, признавшего свою вину в совершенном преступлении.



Напомним, что в 2002 году в дом известного исполнителя песен в жанре шансона забрались преступники и открыли огонь по нему и членам его семьи. Жена Михаила Круга Ирина и теща смогли спастись, а вот сам музыкант получил ранения, несовместимые с жизнью: врачи боролись за его жизнь, но все было тщетно. До сих пор не известны истинные мотивы преступления: по одной версии, это была попытка ограбления, по другой – спланированное убийство.