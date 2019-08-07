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В дом Михаила Круга привели предполагаемого убийцу шансонье

Михаил Круг. Фото: www.globallookpress.com
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга оказался в доме знаменитого российского шансонье спустя 17 лет после трагедии. Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент на месте преступления.
прочитано 522 раза

О новом повороте в деле об убийстве Круга рассказала сестра барда Ольга Медведева. Сама женщина живет в этом же доме. На время эксперимента правоохранители попросили ее забрать все лишние вещи и выйти.

По данным НСН, следственные действия заняли около часа. Все это время место было оцеплено. "Сегодня проводился следственный эксперимент. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого", – сообщила Медведева. Стоит отметить, что правоохранительные органы пока что никак не прокомментировали появившуюся в российских СМИ информацию.



Материал дополняется.

7 августа 2019, 08:15

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